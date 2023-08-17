Водитель ВАЗ-2114 вызвал подозрение патрульных. Машину остановили на пересечении улиц Курмангазы и Бигельдинова. 29-летнему мужчину отправили на медицинскую экспертизу, которая определила, что он нюхал клей.

По решению суда нарушителя арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет.