В Казахстане мошенники ходят по домам под видом сотрудников минпросвета

Министерство просвещения предупредило казахстанцев о мошенниках, действующих от имени ведомства, сообщает Центр по борьбе с дезинформацией. Выяснилось, что неизвестные люди представляются сотрудниками министерства и приходят в дома под предлогом сбора личных данных. В интернете уже появляются видео и сообщения об этом.

В ведомстве заявили, что их сотрудники не обходят дома и квартиры, не собирают личные данные и не направляют своих работников для подобных действий.

— Лица, которые под видом представителей Министерства требуют предоставить документы, информацию или доступ в жильё, не имеют отношения к ведомству и могут являться мошенниками, — говорится в сообщении.

Казахстанцев просят не передавать личные данные посторонним и сразу обращаться в полицию при столкновении с такими случаями.