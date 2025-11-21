Еще в одном регионе Казахстана детей начали массово переводить на «дистанционку»

В Жамбылской области, как и на большей части страны, выросло число болеющих ОРВИ и гриппом, поэтому детей начали массово переводить на онлайн-обучение, передает сайт телеканала КТК.

В ДСЭК региона заявили, что в этом году сезонный подъем заболеваемости наблюдается именно среди школьников.

– Ситуация сейчас каждый день меняется. Почему? Потому что в рамках ежедневного мониторинга применяются оперативные профилактические мероприятия, - заявили в ведомстве.

Только в Таразе из 85 школ закрылась 51. Всех детей отправили на удаленку. Такой скачок специалисты называют вполне логичным. В большинстве регионов относительно теплая погода, из-за чего вирусы распространяются быстрее.

По данным медиков, с 1 сентября по всей стране ОРВИ переболели почти 1,5 миллиона человек. 66% из них – это дети.

В Актобе из-за ухудшения эпидситуации в некоторых школах просят приводить детей исключительно в масках. Обязательный масочный режим также введен во всех детских интернатах закрытого типа, больницах и поликлиниках. При этом пик заболеваемости там еще только ждут.

–В связи с превышением эпидситуации по ОРВИ и гриппу, масочный режим ввели в медицинских организациях, также в закрытых помещениях, детских центрах социального обслуживания. Пик по прогнозу мы ожидаем в декабре, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.

Напомним, по данным санврачей, с начала 2025 года в ЗКО зарегистрировано 24 случая заболевания гриппом.