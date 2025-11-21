Суд обязал казахстанку заплатить риелторам за сделку, которую она завершила сама

В Павлодарской области апелляционная коллегия по гражданским делам рассмотрела жалобу ИП «Агентство недвижимости „Р“» по делу о взыскании задолженности за услуги. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Согласно материалам дела, между агентством и гражданкой Ю. был заключён договор на поиск покупателя квартиры. Документ предусматривал фиксированное вознаграждение — 800 000 тенге, подлежащее оплате вне зависимости от того, кто нашёл покупателя, при условии, что продажа состоялась в период действия договора.

Заказчица продала квартиру самостоятельно, однако сумму, предусмотренную договором, не выплатила. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав договор «кабальным».

Апелляционная коллегия с этим выводом не согласилась. Суд указал, что договор был подписан добровольно, а нормы статей 272 и 683 Гражданского кодекса РК требуют надлежащего исполнения обязательств и оплаты оказанных услуг. Поскольку факт продажи квартиры в период действия договора подтверждён, основание для выплаты вознаграждения признано законным.

С учётом условий договора апелляционный суд взыскал с гражданки Ю. 300 000 тенге в пользу ИП «Агентство недвижимости „Р“».

Решение суда первой инстанции отменено. Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу.