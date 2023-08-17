— Как бы мы не говорили, как дорого стоят квартиры, купить их реально. Особенно на падающем рынке. Я эти прогнозы уже давала в конце прошлого года, что в ближайшем обозримом будущем ждёт стагнация. Откат цен мы наблюдаем. У кого есть средства и желание – я рекомендуют наблюдать за рынком сейчас. И как бы застройщики не говорили, что у них всё хорошо со сделками – это не так, — сказала Лукьяненко на брифинге в РСК.

— Наблюдайте за рекламными объявлениями — в таком рынке можно сделать покупку на выгодных условиях. Посмотрите, сколько застройщиков предлагают рассрочку. Если раньше была рассрочка до окончания строительства. То сейчас даётся рассрочка до 40 месяцев с момента покупки, — говорит эксперт.

— Естественный прирост положительный, миграционный прирост положительный, инфляция растёт. Поэтому мои прогнозы: в ближайшие 3-5 лет цены на квартиры ещё поднимутся, — заключила риэлтор.

Советник президента саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко рассказала, как можно выгодно приобрести квартиру в Алматы. По её словам, сейчас 80% рынка сделок с недвижимостью происходит путём привлечения «ипотечного плеча». Поэтому специалист рекомендует обратить внимание на систему накоплений в «Отбасы банке».К примеру, в конце июля несколько застройщиков объявляли ночные скидки и акции. По словам эксперта, это как раз и есть снижение цены. По ее словам, многие застройщики создали программы с банками, договорившись о скидках и более лояльных условиях для покупателей, когда можно купить квартиру на условиях не более 10% первоначального взноса.Сейчас на рынке жилья наблюдается откат цен на фоне перегрева. В долгосрочной же перспективе цены будут расти.