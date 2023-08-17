В министерстве национальной экономики РК подтвердили включение казахстанской компании Defence Engineering в санкционный список США. Накануне сообщалось, что министерство финансов США включило в санкционные списки три компании из России, Казахстана и Словакии. Причина — они способствовали сделкам между Россией и Северной Кореей в области поставок вооружений. В министерстве национальной экономики пояснили, что предприятие зарегистрировано в Астане и на сегодня оно неактивное. Деятельность компания приостановила в феврале 2021 года.
— Согласно сведениям министерства индустрии и инфраструктурного развития РК,  предприятию не выдавали лицензии, разрешения на перемещение специфических товаров. Мы связываем включение компании в санкционный список с нахождением под санкциями США её владельца Ашота Мкртычева, который не является резидентом Казахстана. Включение компании в санкционный список носит технический характер. Данное лицо покинуло территорию РК 7 марта 2020 года, — говорится в сообщении.
Помимо Defence Engineering, под санкции также попали две его компании, зарегистрированные в других юрисдикциях. По данным издания «Радио Свобода», Мкртычев — гражданин Словакии. Находится под персональными санкциями США с 30 марта.