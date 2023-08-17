В Уральске в районе бывшего завода «Омега» (Молдашева, 20/1) строят девятиэтажный дом. Часть квартир предназначена для сотрудников полиции. Стражи порядка могут приобрести жильё в новом доме по сниженной цене. Ранее на этом месте располагался приёмник-распределитель при департаменте полиции, который построили в далёком 1898 году. Здание признали аварийным и снесли.

В 15 метрах от строящегося объекта проходит железная дорога. По мнению общественников, это принесёт дискомфорт будущим жильцам дома. А рядом работает асфальтный завод. Руководитель ТОО «АТЖ2» Талгат Мурзагалиев (застройщик) ранее отметил, что не видит в этом ничего страшного. Ведь полгорода располагается рядом с железной дорогой, а уровень шума не превышает допустимые нормы.

Позже владелец железнодорожных путей Бакчан Нурбаев также оказался не рад такому соседству, что повлекло за собой судебные тяжбы. В суде признали недействительным эскизный проект и вынесли постановление о его корректировке.

Заместитель руководителя ТОО «Стройтех» Нурлан Мурзагалиев говорит, что в мае 2022 года в непосредственной близости с железнодорожными путями они увидели начавшуюся стройку.

— Мы подумали, что там собираются строить новый спецприёмник и не стали обращать внимания. Когда они подняли уже второй этаж, мы поняли, что это вовсе не административное здание, а дом. Сразу же написали письмо в ГАСК, позже в комитет по делам строительства, где нам дали ответ, что жилую застройку от железной дороги должны отделять не менее 100 метров. При наличии защитных экранов — не менее 50 метров. ГАСК изначально не реагировал на наши обращения и мы подали иск в суд на акимата и ГАСК об отмене АПЗ (архитектурно-планировочное задание — прим. автора). Суд АПЗ не отменил, но признал недействительным эскизный проект. Одновременно шёл суд департамента по земельным ресурсам, который судился с акиматом об отмене передаче земель с промышленной зоны в жилую, — рассказал Нурлан Мурзагалиев.

Он также отметил, что по решению суда целевое назначение земель было изменено не по правилам.

К слову, строительство дома ведется всего в 15 метрах от железной дороги, что в будущем может отрицательно сказаться на состоянии дома.

Что касается аннулированного акта на землю железнодорожных путей, Нурлан Мурзагалиев подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, земельный участок зарегистрирован и имеет кадастровый номер.

– По решению суда строительство является незаконным. Как застройщик продолжает возводить здание — остаётся загадкой. Мы не против какой-либо стройки, но мы за безопасность. В любом случае там будут играть дети, бегать по путям, это очень опасно, — сказал Мурзагалиев.

Заключив, что остался довольным решению суда.