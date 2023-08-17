Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в своём
.
— Одним из самых больших достижений на сегодня стала работа по внедрению новшества, благодаря которому казахстанцы с июля 2024 года смогут передавать госномера, а точнее — государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) — новому владельцу, онлайн, — написал министр.
Также можно будет передать номерные знаки повышенного спроса близким родственникам.