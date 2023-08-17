Пожар в продуктовом бутике на рынке Алтын Алма произошёл сегодня, 17 августа, в 8:00. По данным ДЧС ЗКО, горела продуктовая полка и морозильная витрина. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.