Летом прошлого года 72 счастливых новосёла получили ключи от квартир в доме №91/3 на улице Монкеулы. Девятиэтажное жильё реализовали через государственную программу «Нурлы жер».

Однако радость длилась недолго. Вернее до первых проливных дождей. С крыши начала течь вода, квартиры топило, а весной и вовсе затопило подвал. Застройщиком является ТОО «Наурыз».

Старшая по дому Мира Ескендирова говорит, что жители дома не раз обращались с жалобами к застройщикам и к акимату. Однако реакции пока не последовало.

— Помимо проблем с крышей и подвалом, у нас проваливаются все отмостки, с теплотрасс сочится вода, фундамент оседает, местами и вовсе проваливается. Мы вызывали застройщиков, показывали им все недостатки, снимали на видео, но они не собираются устранять недочёты. Обращались в акимат, в ЖКХ, но ничего не меняется, — говорит женщина.

По её словам, строительная компания даже не позаботилась о благоустройстве двора. Они не установили элементарные урны и скамейки, не говоря уже о детской площадке.

– С нами договор никто не заключал, за отопление мы платим по 15 тысяч тенге, хотя имеем право платить по счётчику, который должен установить застройщик. На счётчиках воды нет пломб. Представители компании-застройщика говорят, что пока не достроят соседние дома, никакого благоустройства не будет. У нас даже интернета нет. В квартирах сети нет, с детьми невозможно выполнять домашние задания. С балконов сочится вода, окна шатаются, есть огромные щели. Некоторые жильцы с тазиками сидят, потому что с потолка льётся вода. Мы не бесплатно получили эти квартиры, столько лет копили на это жильё, мечтали о нём. Многие из нас ежемесячно выплачивают ипотеку. Так быть не должно! Пока действует гарантия, требуем, чтобы нам устранили все недостатки, - возмущается Мира Ескендирова.

Другая жительница дома Халила Каржауова говорит, что в сезон дождей потоп доходит до квартир на восьмом этаже.

— Детям негде играть, старики по вечерам сидят на бетонных плитах. Кому нам жаловаться? Куда обращаться? Никто нас не слушает. Мы переехали с посёлка. Надеялись на беззаботную жизнь со всеми удобствами, но по факту всё оказалось наоборот. Боимся однажды оказаться под руинами, — отметила пенсионерка.

В пресс-службе акима города сообщили, что строительство дома началось в 2020 года. А завершилось в декабре 2021 года. Дом предназначен для вкладчиков «Отбасы банк». Его стоимость составляет 1,08 миллиарда тенге. Подрядной организацией является ТОО «Наурыз», техническим надзором занималось ТОО «Сана Маркет», авторский надзор — «Байтак-Арка». Срок гарантийного обслуживания составляет три года.

Для решения проблемы городской отдел строительства направил письмо подрядчику с требованием устранить дефекты. В акимате пообещали, что до конца сентября все недостатки будут устранены.

