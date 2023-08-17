По информации polisia.kz, 10 августа сотрудники управления по противодействию наркопреступности ЗКО на зимовке одного из крестьянских хозяйств Таскалинского района задержали двоюродных братьев 23 и 38 лет. Стражи порядка установили, что задержанные работают скотниками. Во время обысков в зимовках полицейские обнаружили вещества растительного прохождения, семена конопли и 20 горшков с кустами конопли. Их выращивали в салоне старой машины. У них также нашли одноствольное ружьё ИЖ-К, 40 патронов и девять рогов сайги. Полицейские начали досудебное расследование.