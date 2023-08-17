— Ребята играют бесстрашно, не реагируют на сигналы машин, спокойно гоняют мяч. Но ещё страшнее за их качания на газовой трубе. Залезают они и на рядом расположенный электрический столб, — рассказывает Майя Айткужина. — Всё лето я следила за ними, советовала так не делать. Сейчас многие слушаются, но по-прежнему есть те, кто буквально висит на газовой трубе.

— Собираемся снести старое здание поселкового совета и возвести на том месте детскую площадку. На данный момент ведём подготовку документации, — информировали в ведомстве.

В редакцию «МГ» обратилась жительница пригородного микрорайона Жумыскер Майя Айткужина. Живущие на улице Сакена Сакипова дети вынуждены играть на проезжей части. На узкой улочке нет ни лежачих полицейских, ни игровых площадок.Как отметила горожанка, рядом со школой №23 есть здание бывшего поселкового совета. Сейчас оно пустует и перед ним есть немалая территория. Жители просят отдать её под детскую площадку. Тем временем в Атырау в этом году масштабно принялись за ремонт детских площадок и их установку. Весной сообщалось о 150 спортивных и детских площадках. Однако в списке улиц, озвученных акиматом, упомянутого Майей микрорайона не было. В пресс-службе акимата Атырау обрадовали, что детская площадка в микрорайоне появится.Однако точную дату появления площадки не сообщили.