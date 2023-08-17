Играют на дороге: детскую площадку просят жители микрорайона Атырау
В редакцию «МГ» обратилась жительница пригородного микрорайона Жумыскер Майя Айткужина. Живущие на улице Сакена Сакипова дети вынуждены играть на проезжей части. На узкой улочке нет ни лежачих полицейских, ни игровых площадок.
— Ребята играют бесстрашно, не реагируют на сигналы машин, спокойно гоняют мяч. Но ещё страшнее за их качания на газовой трубе. Залезают они и на рядом расположенный электрический столб, — рассказывает Майя Айткужина. — Всё лето я следила за ними, советовала так не делать. Сейчас многие слушаются, но по-прежнему есть те, кто буквально висит на газовой трубе.
Как отметила горожанка, рядом со школой №23 есть здание бывшего поселкового совета. Сейчас оно пустует и перед ним есть немалая территория. Жители просят отдать её под детскую площадку.
Тем временем в Атырау в этом году масштабно принялись за ремонт детских площадок и их установку. Весной сообщалось о 150 спортивных и детских площадках. Однако в списке улиц, озвученных акиматом, упомянутого Майей микрорайона не было.
В пресс-службе акимата Атырау обрадовали, что детская площадка в микрорайоне появится.
— Собираемся снести старое здание поселкового совета и возвести на том месте детскую площадку. На данный момент ведём подготовку документации, — информировали в ведомстве.
Однако точную дату появления площадки не сообщили.
Лина ОЙЛОВА
