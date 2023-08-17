По данным «Казгидромета», 18 августа ночью на северо-западе ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Днём на юге региона будет сильная жара до +37 градусов.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +29..+31 градусов, ночью опустятся до +19..+21 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.