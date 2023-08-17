— Напротив второго подъезда на качелях катались двое: девочка четырёх лет и годовалый мальчик. В это время недалеко от них остановилась иномарка, за рулём сидела женщина в пёстром костюме. Открыв стекло, она улыбалась детям и заманивала пальчиком. Сначала не обратила внимания, потом поняла — она чужая. Подошла и сделала ей замечание, она нажала по газам и чуть не сшибла меня. Успела запомнить её номер авто, — говорит женский голос.

— Я взяла ключи от подъезда у детей, поднялась и рассказала их маме. Она тут же выскочила и забрала детей. Потом позвонила и рассказала все участковому. Он сказал, что сейчас в городе участились случаи похищения детей, — говорится в сообщении.

— Действительно женщина звонила участковому, но разговор между ними был иначе. Тогда она лишь сообщила, что дети без присмотра гуляли на улице, а возле них стояла неизвестная машина, за рулём которой была женщина. Она, видимо, хотела что-то спросить у детей, но те к ней не подошли. В телефонном разговоре она продиктовала номер авто. После записала голосовое сообщение своему сыну, только приукрасила ситуацию, чтобы тот внимательней смотрел за своими детьми. Доводы о краже детей она уже придумала, — пояснили в ведомстве.

В мессенджерах распространилось аудио, на котором женщина заявила о «попытке похищения детей» во дворе одной из многоэтажек Уральска.По её словам, после инцидента она подошла к детям и расспросила всё у них. Девочка сказала, что эта женщина звала их с собой.В пресс-службе полиции ЗКО прокомментировали рассылку.Между тем полицейские отмечают, что номерной знак принадлежит другому автомобилю.