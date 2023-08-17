В пресс-служба АО «АрселорМиттал Темиртау» сообщили, что происшествие случилось утром 17 августа на шахте «Казахстанская». Загорелась конвейерная лента.
— Введён план ликвидации аварии. Производят проветривание шахты. По информации на 12:22, на поверхность вывели 166 человек. На момент аварии в шахте находилось 227 человек, 75 на поверхности, — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и ДЧС. В начале года на территории «АрселорМиттал Темиртау» обрушился газопровод, а до этого рабочий погиб от удара током.