Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 17 августа, составляет 454,3 тенге, рубля — 4,7 тенге. По данным kurs.kz
, в обменниках Алматы американскую валюту продают по 468,5 — 470 тенге, рубль — по 5,09 — 5,13 тенге.
В Уральске доллар в обменнике стоит 463 тенге, рубль — 5,1 тенге.
Ещё несколько дней назад рубль продавали меньше, чем за пять тенге
. А доллар в последний раз стоил так весной.
Экономист Галымжана Айтказин в своём Telegram-канале
предупреждал, что из-за падения рубля обменный курс тенге к доллару окажется под давлением.
— Обвал российского рубля к доллару США на фоне падения экспорта и роста импорта в соседней России, оказывает существенное давление на нашу валюту из-за тесных экономических связей с РФ, — писал он.
Аналитик Андрей Чеботарёв в своём Telegram-канале
отметил, что тенге продолжил слабеть «внезапно и без внешних видимых причин».
— Внешние факторы скорее положительные — нефть $85 без изменений, российский рубль окреп до 93,8, — написал он.
Накануне в пресс-службе Национального банка в ответ на запрос Tengrinews.kz
о колебаниях курса отметили:
— В рамках политики свободно плавающего обменного курса участники валютного рынка самостоятельно определяют стоимость валюты в зависимости от фундаментальных факторов. Дальнейшая динамика курса тенге будет зависеть от совокупности факторов, в том числе от ожиданий участников рынка, соотношения спроса и предложения на валютном рынке, ситуации на мировых рынках.