В Минтруда опровергли информацию о выплатах пенсионерам из-за роста цен на комуслуги
В мессенджерах распространилась информация о якобы финансовой помощи всем пенсионерам для оплаты квартплаты. Автор рассылки заявил, что с июля по декабрь к пенсии добавят по 1 700 тенге.
В министерстве труда и социальной защиты населения информацию опровергли.
— Постановление о дотационной финансовой помощи правительством не принималось. Информация носит фейковый характер, — отметили в ведомстве.
При этом напомнили, что ряд категорий граждан и правда может получить жилищную помощь.
Напомним, тарифы на коммунальные услуги выросли на 10 — 30%. Средний чек для двухкомнатной квартиры увеличится:
по теплу – на 1 620 тенге или на 20%;
по электричеству – на 660 тенге или на 20%;
по водоснабжению – на 200 тенге или на 25%;
по водоотведению – на 220 тенге или на 30%.
Уязвимые слои населения могут рассчитывать на компенсацию части затрат.
