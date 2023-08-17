— Я вступаю в диалог: «Она вас не снимает, вы в кадре не нужны»... Пошли оскорбления в мой адрес: «проще разговаривай», — рассказала Аскар.

— В отношении гражданина 1996 года рождения возбуждено административное производство по статье 73-1 КРКобАП (побои) и статье 434 КРКобАП (мелкое хулиганство). Для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы производства для вынесения решения будут направлены в суд, — информировали в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Актриса и блогер Асель Аскар заявила об избиении в премиальном фитнес-клубе Алматы. В stories своего Instagram аккаунта она рассказала, что пришла в новый зал вместе с мобилографом. Когда она подошла к очередному тренажёру для съёмки, мужчина потребовал «не брать его в кадр».После чего, по её словам, ей нанесли два удара. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что дело расследует управление Медеуского района.