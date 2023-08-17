Казахстан вновь в списке стран с самой высокой долей расходов на еду
Аналитики Picodi.com рассмотрели статистические данные в 105 странах и подсчитали, сколько денег тратят на пропитание жители разных регионов мира.
Так, к странам, в которых на еду и безалкогольные напитки в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, относятся:
США — 6,7%,
Сингапур — 8,4%,
Великобритания — 8,7%,
Ирландия — 9,2%,
Швейцария — 9,9%.
Казахстан в этом рейтинге находится на 99-м месте среди 105 стран. На продукты питания и безалкогольные напитки приходится 49,4% от расходов на потребительские товары и услуги. Расходы на питание у среднестатистического жителя Казахстана составляют 213 долларов в месяц.
Похожие результаты у Узбекистана (46,5%) и Анголы (49,7%).
Самый высокий процент затрат на продукты питания в:
Нигерии —59%,
Мьянме — 56,6%,
Кении — 56,1%.
— В рейтинги использованы последние данные Euromonitor и местных статистических бюро. При конвертации валют использовался средний курс согласно Google Finance за июль 2023 года, — отмечают аналитики.
В апреле аналитическая служба «Атамекен» подсчитала, что доля потребительских расходов казахстанцев на продукты питания выросла с 43,8% до 51,2%.
В декабре 2022 года аналитики РИА составили рейтинг стран Европы по доле расходов жителей на еду и Казахстан занял последнюю строчку. Аналитики подсчитали, что казахстанцы тратят на продукты питания 53% своих доходов.
В 2020 году в рейтинге стран по расходам на еду Казахстан занял 96-е место из 104, расположившись между Угандой и Камеруном.
