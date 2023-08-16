По данным «Казгидромета», 17 августа ночью на северо-востоке, днём на востоке, юге и в центре ЗКО ожидается гроза. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +29..+31 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.