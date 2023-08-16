16 августа в Уральском городском суде огласили приговор в отношении бывшего первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева и первого заместителя председателя правления «СПК Aqjaiyq» Артура Доскалиева. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Приговором суда Ержану Балтаеву назначено наказание в виде штрафа в 2 500 МРП или 8,6 миллиона тенге. Кроме этого, отныне ему запрещено занимать должности на государственной службе пожизненно.

Артур Доскалиев так же признан виновным. Он должен будет выплатить штраф в 1 000 МРП или 3,4 миллиона тенге. Суд пожизненно лишил Доскалиева права занимать должности на государственной службе.

Из материалов дела следует, что Балтаев дал указание Доскалиеву о принятии на работу двух человек. Те, в свою очередь, фактически не работали, однако получали заработную плату в течение нескольких месяцев. Ущерб государству составил 1,9 миллиона тенге, которые, к слову, Балтаев и Доскалиев сразу же возместили.

Осуждённые должны будут выплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, 24 июля в социальных сетях распространялась информация о задержании Балтаева сотрудниками антикоррупционной службы. Однако в самом Антикоре тогда информацию опровергли. Третьего августа пресс-служба акима сообщила об увольнении чиновника за «несоблюдение обязанностей и ограничений».