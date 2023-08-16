Также министр отметила, что ведутся организационные работы по созданию резерватов реки Урал. Экологи рассматривают её как экосистему, связанную с жизнью и здоровьем. Их задача обеспечить сохранность и устойчивость водоёма.
— Качество воздуха в сравнении с другими промышленными регионами намного чище. Но это не значит, что нужно расслабиться. У нас есть ряд предприятий, которые регулируются и за их деятельностью мы строго следим. Мы считаем, что каждый природопользователь должен исполнять все требования законодательства. Были большие проблемы несколько лет назад, но поэтапно их решают, — говорит Сулейменова.
— Сейчас мы разрабатываем новый водный кодекс, ужесточение ответственности за использование водных ресурсов. Бывают, что незаконно делают какие-то перегородки на реке, за всё это должна быть ответственность, её мы и хотим ужесточить. Также повысим ответственность в части рыбного хозяйства. На завершающей стадии проект закона об аквакультуре, который должен урегулировать взаимоотношения в этой отрасти. Вопросы будут решатся в рамках законодательства. На территории водоохранной полосы не может происходить никакая деятельность. Человек может выйти к воде, но строить или развивать какую-то деятельность запрещено. В прошлом году по республике выявили много фактов подтопления, когда разрешения на строительство домов выдавали в водоохранной зоне, — сказала глава ведомства.Вместе с тем было много вопросов касательно сайги. Зульфия Сулейменова сказала, что ситуация стабилизировалась. Она рассказала, что в мае приезжали международные эксперты, с которыми проработали конфликт сельского хозяйства с дикими сайгаками. Но без подробностей.