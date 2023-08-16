— У нас есть четыре вида контроля и самый больной вопрос с автомобильным контролем, так как у нас небольшая штатная численность. В сутки проходит 1 400 единиц грузового транспорта и это только по Самарской трассе. Чтобы всё охватить, необходимо строительство автоматизированной станции измерения. Это такая рамка, при прохождении транспортного средства она считывает все весовые и габаритные показатели данного авто. Если есть превышение, то автоматически выдаёт эти нарушения. Тогда мы сможем задержать и привлекать нарушителей к административной ответственности. В этом году мы составили 300 административных материалов, из этого числа 52 самосвала (по ним составили 81 административный материал на 23 млн тенге), — пояснил спикер.Аблай Казбаев отметил, что одна автоматизированная станция измерений стоит около 500 млн тенге. В области пять республиканских трасс и есть дороги областного значения.
