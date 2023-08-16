Lloyds Banking Group проанализировал практику онлайн покупок и продаж. Согласно полученным данным, только в этом году потребителям был нанесен непоправимый ущерб в размере 27 миллионов фунтов. Популярность покупок в интернете растет – куда проще найти товар в сети, оформить покупку в два клика и получить ее в течение нескольких дней, чем искать что-то по магазинам.

Однако покупки в интернете – это не только удобно, но и очень опасно. Существует огромный риск того, что вы столкнетесь с недобросовестным продавцом – а дальше все просто и по давно отработанной схеме. Вы отдаете деньги за товары и услуги, которых попросту не существуют. Мошенники четко знают, как вас заинтересовать – это будут либо супер-низкие цены, либо товары, которые просто так не купишь в магазине.

Часто мошенники используют для обмана технологию "быстрого платежа", когда деньги переводятся напрямую с банковского счета. Недостаток этого метода – крайне низкий уровень защиты денежных средств.

Согласно исследованиям Lloyds Banking Group, более 68% всех мошеннических операций, связанных с продажей несуществующих товаров и услуг, происходит именно через Фейсбук и Инстаграм. К слову, обе эти платформы принадлежат компании Meta и доступны они практически по всему миру.

Как бороться с мошенничеством в социальных сетях

Прежде чем совершать какие-либо финансовые операции в сети, стоит подумать о собственной безопасности. Только правильный подход позволит уберечь личные и конфиденциальные данные от злоумышленников. Одним из самых популярных и распространенных вариантов остается использование ВПН. VPN, что это такое для чайников – это особый сервис, который устанавливает защищенный туннель между вами и интернетом. Все данные передаются по зашифрованному каналу, в итоге у мошенников практически не остается шансов.

Вот несколько советов, которые помогут вам обезопасить себя от мошенников во время покупок товаров и услуг в социальных сетях – Facebook и Instagram :

1. Будьте предельно осторожны. Тщательно проверяйте профиль продавца в социальной сети на предмет подлинности. Если у вас нет причин доверять компании, не стоит этого делать. Лучше купить товар, который можно увидеть лично, чем остаться ни с чем.

2. Избегайте подозрительных сделок. Огромные скидки, товары, которые сложно найти в свободном доступе, всякие акции и персональные предложения – все это почерк мошенников. Их цель – максимально заинтересовать вас и заставить сделать покупку.

3. Используйте для оплаты покупки банковскую карту. Также подойдет любой электронный кошелек. На данный момент это один из самых действенных способов защитить свои финансы. Эти способы оплаты куда безопаснее, чем классические банковские переводы.

Еще один совет – никогда не игнорируйте предупреждения от своего банка. Если он пытается донести до вас, что сделка сомнительная, лучше будет от нее отказаться.