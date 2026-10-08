«Отбасы банк» временно приостановил рефинансирование ипотеки

Временная пауза действуют с 1 октября 2026 года.

"Отбасы банк" временно приостановил выдачу займов на рефинансирование ипотеки, оформленной в других банках и финансовых организациях. Новые требования и временная пауза действуют с 1 октября 2026 года.

Как пояснили в кредитной организации, ограничение продлится ориентировочно до 23 октября. На этот период приостановлена выдача средств на погашение задолженности, связанной с улучшением жилищных условий в других банках.

При этом процесс полностью не остановился:

Прием кредитных заявок от граждан продолжается в обычном режиме.

Желающие могут подать заявку на внешнее рефинансирование, однако выдача денег по ним поставлена на паузу.

О полноценном возобновлении выдачи займов на рефинансирование в банке пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, с начала октября казахстанские банки второго уровня также начали проводить обязательное анкетирование граждан перед выдачей кредитов, чтобы проверять, не оформляют ли люди займы под влиянием мошенников или третьих лиц.