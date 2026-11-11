«Ответьте 811 или 812»: в Казахстане запустили сервис для проверки фиктивных записей о вакцинации

В Казахстане запущен новый SMS-сервис, позволяющий гражданам оперативно проверять достоверность записей о вакцинации и сообщать о выявленных приписках через номер 1414.

Казахстанцы теперь могут оперативно выявлять фиктивные записи о прививках и проверять достоверность данных в своей медицинской карте с помощью обычных SMS-сообщений. О запуске новой системы сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Как работает новый сервис

После того как медработник вносит данные в систему "Вакцинация", пациенту (или родителю ребенка) автоматически приходит сообщение с короткого номера 1414. В нем указаны дата и вид полученной прививки.

Для подтверждения или опровержения записи достаточно отправить ответное сообщение на номер 1414:

811 (или слово "Да") - если вакцинация действительно проходила;

812 (или слово "Нет") - если прививку вам не делали, а запись оказалась ошибочной или фиктивной.

Зачем это нужно

В санпиде отмечают, что новшество позволит оперативно пресекать приписки в медорганизациях и выявлять расхождения между реальным приемом и отчетами в информационной системе.

- В случае, если информация в SMS не соответствует действительности, гражданин может сообщить об этом ответным сообщением. Это позволит своевременно выявлять возможные расхождения между фактически проведенной вакцинацией и сведениями, внесенными в медицинскую информационную систему. Дополнительную информацию о вакцинации можно получить в мобильном приложении eGov Mobile, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанцы также могут проверять свою общую медицинскую историю в приложении eGov mobile и жаловаться на несуществующие приемы врачей через специальный сервис "Народный контроль".