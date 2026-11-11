«Ответьте 811 или 812»: в Казахстане запустили сервис для проверки фиктивных записей о вакцинации

Казахстанцы теперь могут оперативно выявлять фиктивные записи о прививках и проверять достоверность данных в своей медицинской карте с помощью обычных SMS-сообщений. О запуске новой системы сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.
Как работает новый сервис
После того как медработник вносит данные в систему "Вакцинация", пациенту (или родителю ребенка) автоматически приходит сообщение с короткого номера 1414. В нем указаны дата и вид полученной прививки.
Для подтверждения или опровержения записи достаточно отправить ответное сообщение на номер 1414:
- 811 (или слово "Да") - если вакцинация действительно проходила;
- 812 (или слово "Нет") - если прививку вам не делали, а запись оказалась ошибочной или фиктивной.
Зачем это нужно
В санпиде отмечают, что новшество позволит оперативно пресекать приписки в медорганизациях и выявлять расхождения между реальным приемом и отчетами в информационной системе.
- В случае, если информация в SMS не соответствует действительности, гражданин может сообщить об этом ответным сообщением. Это позволит своевременно выявлять возможные расхождения между фактически проведенной вакцинацией и сведениями, внесенными в медицинскую информационную систему. Дополнительную информацию о вакцинации можно получить в мобильном приложении eGov Mobile, - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что казахстанцы также могут проверять свою общую медицинскую историю в приложении eGov mobile и жаловаться на несуществующие приемы врачей через специальный сервис "Народный контроль".