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Социум Здоровье

Как проверить приписки и пожаловаться на фальшивые визиты к врачу через eGov

Казахстанцы массово находят в eGov mobile несуществующие приемы у врачей. Рассказываем, как за пару минут проверить свою медицинскую историю и куда пожаловаться на фальшивые услуги.
Варвара Тыщенко
Как проверить приписки и пожаловаться на фальшивые визиты к врачу через eGov
Изображение создано с помощью ИИ (Gemini)

Многие казахстанцы начали замечать в своих медицинских картах странные визиты к врачам и процедуры, которых на самом деле не было. Как за пару минут проверить свою историю и куда пожаловаться на фальшивые услуги, рассказали в Фонде социального медицинского страхования.

Через сервис "Народный контроль" в Фонд поступило уже 6,3 тысячи обращений от граждан, обнаруживших сомнительные записи. Такие приписки - это не просто путаница в документах, а незаконное списание государственных денег. Проверить, за что клиника отчиталась от вашего имени, можно прямо в смартфоне.

Как найти свои медицинские чеки

  1. Откройте приложение eGov mobile и зайдите в свой профиль.
  2. Перейдите в раздел "Здоровье", а затем - "История медицинских услуг".

Система покажет название клиники, точный адрес, дату и время визита, вид помощи и источник ее финансирования. К слову, подтвердить реальный прием у врача в поликлинике теперь можно на месте с помощью QR-кода.

Что делать при обнаружении обмана

Если в списке висит услуга, которую вам не оказывали, нажмите кнопку "Пожаловаться". Выберите категорию, опишите суть проблемы и отправьте обращение.

Сигнал автоматически уйдет в Фонд социального медицинского страхования для проведения проверки и принятия мер к клинике-нарушителю.

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