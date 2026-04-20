Прокурорская проверка выявила абсурдные приписки и фиктивные услуги в системе ФСМС - государству уже возместили ущерб на 100 миллионов тенге.

В системе социального медицинского страхования Казахстана вскрыли серию махинаций с бюджетными деньгами. В ходе проверки расходования активов НАО "ФСМС" были обнаружены сотни фактов оплаты услуг, которые существовали только на бумаге, сообщает Прокуратура Павлодарской области.

Выяснилось, что профильные специалисты - невропатологи, кардиологи и хирурги - официально "принимали" пациентов, которых уже давно нет в живых. В других случаях отчеты пополнились консультациями акушеров-гинекологов, которые якобы оказывали помощь мужчинам.

Помимо приписок, прокуроры зафиксировали случаи двойной оплаты за одни и те же процедуры. Кроме того, к лечению населения допускали медиков без необходимых сертификатов и официальных разрешений на работу.

На текущий момент принятые меры позволили вернуть в бюджет более 100 миллионов тенге. Однако на этом разбирательства не заканчиваются: в суде уже рассматриваются два крупных уголовных дела.

Первое касается прямого хищения 62 миллионов тенге из госказны. Второе связано с незаконным предпринимательством в медицинской сфере, которое нанесло государству ущерб еще на 41 миллион тенге. Виновных лиц уже привлекают к ответственности, а работа по устранению "дыр" в системе отчетности продолжается.