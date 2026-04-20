Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семье и близким народного писателя Мухтара Шаханова, подчеркнув, что страна потеряла одного из своих самых преданных сыновей, сообщает пресс-служба Акорды.

- Мухтар Шаханов был уникальной личностью, посвятившей всю свою жизнь искусству слова. Он вывел национальную поэзию на новые высоты, расширил горизонты отечественной литературы и культуры. Как человек, искренне радеющий за судьбу родного языка, он стоял у истоков многих важнейших начинаний в этой сфере. Его произведения переведены на многие языки мира, а вдохновенная лирика пользуется искренней любовью широкой читательской аудитории. Светлый образ Мухтара Шаханова, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах, - говорится в телеграмме.

Мухтар Шаханов был не только поэтом и драматургом, но и активным общественным деятелем. Известие о его кончине пришло накануне.