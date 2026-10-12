Пассажирский самолёт потерпел крушение при посадке: погибли 158 человек

На борту находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа. Авиалайнер прибыл в аэропорт Мангалура ранним утром, однако завершить посадку благополучно не удалось.

Крупная авиационная катастрофа произошла 22 мая 2010 года в Индии. Boeing 737-800 авиакомпании Air India Express, выполнявший рейс из Дубая в Мангалур, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке и упал в ущелье. В результате погибли 158 человек, ещё восемь пассажиров выжили, передает МойГород

Самолёт выполнял рейс IX812. На борту находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа. Авиалайнер прибыл в аэропорт Мангалура ранним утром, однако завершить посадку благополучно не удалось.

Примерно в 06:05 по местному времени самолёт коснулся взлётно-посадочной полосы, но не смог остановиться в пределах её длины. Он проскочил оставшийся участок, выехал за пределы полосы, задел оборудование аэропорта и рухнул в ущелье. После удара возник пожар.

Разбившийся самолёт за 1 год и 9 месяцев до катастрофы. Фото: Wikipedia

Все шесть членов экипажа и 152 пассажира погибли. Восемь пассажиров смогли выбраться из разрушенного самолёта и выжили. Спасательные службы прибыли к месту катастрофы, однако тушение пожара и эвакуацию осложняли особенности рельефа.

Самолёт не смог остановиться на полосе

Аэропорт Мангалура расположен на возвышенности, а его взлётно-посадочная полоса имеет особенности так называемой «столовой» конструкции. Такие полосы находятся на плато, и за их торцами нет длинного свободного участка для безопасной остановки самолёта при выкатывании.

В день катастрофы погодные условия позволяли выполнять посадку, а сама полоса была сухой. Воздушное судно также не имело серьёзных технических неисправностей, которые могли бы непосредственно привести к происшествию.

Однако самолёт заходил на посадку по нестабилизированной траектории и коснулся полосы значительно дальше обычной точки приземления. В результате экипажу осталось слишком мало расстояния для торможения.

Обломки рейса 812. Фото: Wikipedia

После касания командир попытался уйти на второй круг, но решение было принято слишком поздно. Самолёт продолжил движение за пределы полосы, столкнулся с конструкциями аэропорта и упал в ущелье.

Что установило расследование

Расследование проводили индийские авиационные власти. Итоговый отчёт был подготовлен специальной комиссией при участии экспертов, в том числе представителей американского Национального совета по безопасности на транспорте и компании Boeing.

Основной причиной катастрофы признали действия командира экипажа, который продолжил заход на посадку, несмотря на нестабилизированную траекторию. Второй пилот трижды предлагал уйти на второй круг, а бортовая система предупреждения о приближении к земле подавала сигналы опасности. Однако командир не прекратил заход своевременно.

Следователи также установили, что во время полёта командир длительное время спал. По оценке комиссии, это могло повлиять на его состояние после пробуждения и способность принимать решения. Кроме того, самолёт начал снижение ближе к аэропорту, чем обычно, из-за неработоспособности районного радиолокатора. Экипаж не смог правильно спланировать снижение и подошёл к полосе на слишком большой высоте.

Местные жители помогают проводить поисково-спасательную операцию на месте катастрофы. Фото: Wikipedia

Дополнительным фактором стали особенности взаимодействия пилотов: второй пилот неоднократно предлагал прекратить посадку, но не взял управление на себя, чтобы самостоятельно выполнить уход на второй круг.

Подробности происшествия приведены в официальном отчёте о катастрофе и материалах Министерства гражданской авиации Индии.

Катастрофа привела к пересмотру мер безопасности

Крушение рейса IX812 стало одной из самых смертоносных авиакатастроф в истории Индии. Оно привлекло внимание к безопасности аэропортов с короткими участками за торцами взлётно-посадочных полос, а также к подготовке пилотов и соблюдению процедур захода на посадку.

После трагедии авиационные власти начали дополнительные проверки аэропортов, технического состояния воздушных судов и соблюдения правил выполнения полётов. Катастрофа показала, насколько опасным может стать продолжение нестабилизированного захода на посадку, если экипаж не принимает решение об уходе на второй круг вовремя.