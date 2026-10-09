Пассажирский самолет разбился через 32 секунды после взлета: погибли 169 человек

30 января 2000 года у побережья Кот-д’Ивуара произошла крупная авиационная катастрофа. Пассажирский самолет Airbus A310, выполнявший международный рейс из Абиджана в Лагос, потерпел крушение вскоре после взлета. В результате трагедии погибли десятки человек, а причиной катастрофы стали ошибки экипажа и потеря управления воздушным судном, передает МойГород

Рейс из Абиджана в Найроби

Самолет Airbus A310-304 авиакомпании Kenya Airways выполнял международный рейс KQ431 по маршруту Абиджан — Лагос — Найроби. На его борту находились 179 человек: 169 пассажиров и 10 членов экипажа. Воздушное судно было выпущено в 1986 году и носило имя Harambee Star.

Разбившийся самолёт за 6 месяцев до катастрофы

Вечером 30 января 2000 года лайнер вылетел из международного аэропорта имени Феликса Уфуэ-Буаньи в Абиджане. Полет проходил ночью, а самолет набирал высоту над Гвинейским заливом.

Однако вскоре после взлета ситуация резко осложнилась. Уже через несколько секунд после отрыва от взлетно-посадочной полосы в кабине сработала система предупреждения о возможном сваливании самолета. Экипажу предстояло быстро определить причину сигнала и принять необходимые меры.

Почему самолет потерял высоту

Расследование установило, что предупреждение о сваливании сработало ошибочно. Самолет в тот момент не находился в состоянии реального сваливания, однако пилоты отреагировали на сигнал в соответствии с процедурой устранения такой ситуации.

Чтобы прекратить вибрацию штурвала, командир, управлявший самолетом, отклонил штурвал от себя. Это привело к снижению носовой части лайнера. При этом экипаж не увеличил тягу двигателей, чтобы компенсировать потерю высоты.

Поскольку самолет взлетал ночью над морем, пилоты не могли надежно оценить свое положение относительно поверхности визуально. В результате они не сразу осознали, насколько быстро воздушное судно приближается к воде.

Самолет рухнул в Гвинейский залив

После начала снижения экипаж получил предупреждения о приближении к поверхности. Однако времени на исправление ситуации уже практически не оставалось.

Командир приказал набирать высоту, но самолет столкнулся с водой примерно через 32 секунды после взлета. Катастрофа произошла в Гвинейском заливе, приблизительно в 1,2 километра от аэропорта Абиджана. Лайнер разрушился при ударе о воду.

На место происшествия направились спасательные службы и рыбацкие лодки. Из воды извлекли 12 выживших пассажиров, однако двое из них позднее скончались от полученных травм. В итоге катастрофа унесла жизни 169 человек. Выжили десять пассажиров, все члены экипажа погибли.

Разбившийся борт Airbus в Атлантическом океане

Что показало расследование

Расследованием занималась комиссия властей Кот-д’Ивуара при участии французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

Основной причиной катастрофы признали столкновение самолета с водой вследствие неправильной реакции пилота на срабатывание предупреждения о сваливании, когда реального сваливания не было. Отклонение штурвала вперед привело к снижению, а экипаж не смог своевременно распознать опасность и восстановить безопасную траекторию полета.

После трагедии специалисты обратили внимание на необходимость совершенствования подготовки пилотов к действиям при ложных предупреждениях и в нестандартных ситуациях сразу после взлета.

Катастрофа рейса KQ431 стала крупнейшей в истории Кот-д’Ивуара и самой смертоносной катастрофой с участием самолета Airbus A310. Она показала, насколько опасным может стать сочетание ошибочного сигнала бортовой системы, неверной реакции экипажа и ограниченного времени на принятие решений.