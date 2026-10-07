Пассажирский самолет сбили по ошибке: погибли все 176 человек на борту

Трагедия произошла на фоне резкого обострения военной ситуации между Ираном и США.

8 января 2020 года недалеко от Тегерана произошла одна из самых трагичных авиакатастроф последних лет. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» выполнял рейс из Тегерана в Киев, однако вскоре после взлета самолет был поражен двумя ракетами и потерпел крушение. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли, передает МойГород.

Трагедия произошла на фоне резкого обострения военной ситуации между Ираном и США. В ночь перед катастрофой Иран нанес ракетные удары по американским военным объектам в Ираке. Несмотря на сохранявшуюся напряженность, гражданские рейсы из международного аэропорта Тегерана продолжали выполняться.

Рейс из Тегерана в Киев

Разбившийся самолёт за 2 месяца до катастрофы. Фото: Wikipedia

Самолет Boeing 737-800 выполнял рейс PS752 авиакомпании Ukraine International Airlines. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Среди погибших были граждане нескольких стран. В частности, 55 пассажиров имели гражданство Канады.

Самолет вылетел из международного аэропорта имени Имама Хомейни ранним утром 8 января. Через несколько минут после взлета лайнер оказался в зоне действия иранской системы противовоздушной обороны.

Самолет приняли за цель

Впоследствии Иран признал, что Boeing 737 был по ошибке сбит собственными военными. Согласно представленному Ираном итоговому отчету, подразделение ПВО приняло гражданский самолет за вражескую цель.

По версии иранского расследования, причиной ошибки стала неправильная ориентация радара ракетного комплекса. Оператор системы также не получил необходимого разрешения от командования на запуск ракеты.

Обломок фюзеляжа рейса 752. Фото: Wikipedia

В результате по самолету были выпущены две ракеты. Boeing 737 получил поражение и вскоре рухнул неподалеку от Тегерана.

Канадский Совет по безопасности на транспорте, участвовавший в расследовании, отмечал, что представленный Ираном отчет объясняет непосредственно обстоятельства поражения самолета, однако оставляет без ответа ряд важных вопросов о том, почему воздушное пространство оставалось открытым и почему гражданские рейсы продолжали выполняться после начала военной операции.

Погибли все находившиеся на борту

В катастрофе погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Катастрофа стала особенно тяжелой трагедией для нескольких стран. Помимо граждан Украины и Ирана, среди погибших были граждане Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Спасательные работы на месте катастрофы. Фото: Wikipedia

После катастрофы канадские специалисты приняли участие в расследовании. Они посетили место падения самолета, осмотрели обломки и позднее участвовали в работе с бортовыми самописцами.

Почему самолет не остановили

Одним из главных вопросов после катастрофы стало то, почему гражданский самолет продолжал выполнять рейс в условиях повышенной военной опасности.

Международная организация гражданской авиации призывала не делать преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования.

Позднее канадские специалисты заявили, что расследование Ирана лишь частично отвечает на вопрос о причинах трагедии. В частности, оставались вопросы о том, почему воздушное пространство не было закрыто после ракетных ударов по Ираку и какие меры принимались для предотвращения подобных происшествий.

Трагедия, изменившая правила безопасности

Катастрофа рейса PS752 вновь привлекла внимание к рискам для гражданской авиации в районах вооруженных конфликтов. Пассажирский самолет оказался в зоне работы военной системы ПВО, хотя сам рейс не имел отношения к военным действиям.

После трагедии вопрос защиты гражданских самолетов в зонах конфликтов стал одним из ключевых направлений международных дискуссий по безопасности полетов. Международные авиационные структуры и национальные регуляторы стали уделять еще больше внимания оценке рисков перед выполнением рейсов вблизи зон военной активности.

11 января 2020 года. Акция протеста в Тегеране. Фото: Wikipedia

Катастрофа Boeing 737 под Тегераном стала одной из самых трагичных страниц в истории современной гражданской авиации. Погибшие пассажиры и члены экипажа стали жертвами ошибки военной системы, в то время как самолет выполнял обычный международный пассажирский рейс.