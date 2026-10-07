Пассажирский самолет рухнул перед посадкой: погибли 174 человека

13 октября 1972 года в Московской области произошла одна из самых тяжелых авиакатастроф в истории советской гражданской авиации. Самолет Ил-62, выполнявший международный рейс Париж – Ленинград – Москва, потерпел крушение недалеко от Нерского озера при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево. Погибли все находившиеся на борту 174 человека, передает МойГород

Рейс Париж – Ленинград – Москва

Самолет принадлежал «Аэрофлоту» и имел бортовой номер СССР-86671. Ил-62 выполнял рейс SU217 по маршруту Париж – Ленинград – Москва. После промежуточной посадки в Ленинграде воздушное судно продолжило полет в сторону столицы.

Разбившийся самолёт за два месяца до катастрофы

На борту находились 164 пассажира и 10 членов экипажа. Среди пассажиров были граждане разных стран. Самолет направлялся в аэропорт Шереметьево, однако до посадочной полосы ему оставалось несколько километров.

Что произошло во время захода на посадку

Катастрофа произошла вечером 13 октября. В 21:49 по московскому времени самолет находился на этапе захода на посадку.

По данным авиационных материалов, экипаж не доложил о прохождении высоты 400 метров, после чего перестал отвечать на вызовы диспетчерской службы. Вскоре отметка самолета исчезла с экрана радиолокатора.

Позднее выяснилось, что Ил-62 столкнулся с землей примерно в 11,9 километра от аэропорта Шереметьево, недалеко от Нерского озера и села Озерецкое в Дмитровском районе Московской области.

Первым с землей столкнулся левый конец крыла. После этого самолет ударился носовой частью о землю и был полностью разрушен. Обломки воздушного судна разбросало на территории длиной около 550 метров и шириной до 80 метров.

Погибли все 174 человека

Катастрофа не оставила выживших. Погибли все 164 пассажира и 10 членов экипажа.

На тот момент происшествие стало крупнейшей авиакатастрофой в мире по числу погибших. Уже в январе 1973 года этот трагический рекорд был превышен при катастрофе Boeing 707 в нигерийском Кано, где погибли 176 человек.

Для Советского Союза катастрофа Ил-62 под Дмитровом также стала крупнейшей на тот момент авиакатастрофой. В последующие годы этот показатель был превышен другими трагедиями.

Почему разбился самолет

Одной из главных особенностей этой катастрофы остается то, что точную причину происшествия установить не удалось.

Техническая комиссия пришла к выводу, что основные системы самолета до столкновения с землей функционировали нормально и не могли однозначно объяснить произошедшее. Погодные условия также не были признаны причиной катастрофы: видимость составляла около 1,5 километра, нижняя граница облачности находилась на высоте 110 метров, а ветер был слабым.

Катастрофа Ил-62 под Дмитровом. Памятник экипажу на Новом Донском кладбище в Москве.

Самолет был оснащен навигационно-пилотажной системой «Полет-1», которая обеспечивала автоматический заход на посадку. Однако установить, почему во время снижения воздушное судно потеряло высоту и столкнулось с землей, расследованию не удалось.

В материалах расследования рассматривались различные версии, в том числе возможная неисправность системы управления самолетом. Однако окончательно подтвердить техническую причину не удалось. Поэтому официально обстоятельства катастрофы остались неустановленными.

Последние минуты рейса

Ил-62 приближался к Москве в условиях ограниченной видимости. Во время снижения самолет продолжал следовать к аэропорту Шереметьево, однако связь с экипажем неожиданно прекратилась.

Отсутствие доклада о прохождении установленной высоты и последующее исчезновение отметки с радара стали первыми признаками чрезвычайной ситуации. Спустя короткое время стало известно, что самолет упал за пределами аэропорта.

Место катастрофы находилось примерно в 12 километрах от Шереметьево. Самолет столкнулся с землей на небольшой высоте, после чего разрушился и загорелся. Все находившиеся на борту люди погибли.

Катастрофа, причина которой осталась загадкой

Катастрофа Ил-62 под Дмитровом стала одной из самых трагических страниц в истории советской авиации. Несмотря на масштаб расследования, специалисты не смогли установить единственную причину, которая объясняла бы потерю самолетом высоты непосредственно перед столкновением с землей.

Сегодня эта катастрофа остается примером авиационного происшествия, в котором известны маршрут, обстоятельства и место падения, но окончательного ответа на вопрос о том, почему экипаж потерял контроль над ситуацией, так и не появилось.