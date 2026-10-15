Пассажирский самолет рухнул из-за тумана сразу после взлета: никто не выжил

Самолет принадлежал испанской авиакомпании Spantax и выполнял чартерный рейс из Тенерифе в Мюнхен.

3 декабря 1972 года на испанском острове Тенерифе произошла крупная авиационная катастрофа. Пассажирский самолет Convair 990 Coronado потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Лос-Родеос. Все находившиеся на борту 155 человек погибли. Одной из ключевых причин трагедии стала потеря управления в условиях густого тумана, передает МойГород.

Рейс, который закончился трагедией

На борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа. Большинство пассажиров составляли немецкие туристы, возвращавшиеся домой после отдыха.

Утром в районе аэропорта стоял густой туман, который существенно ограничивал видимость. Несмотря на сложные погодные условия, самолет начал взлет.

Самолет рухнул через несколько секунд

После разбега по взлетно-посадочной полосе лайнер поднялся в воздух, однако нормальный набор высоты продолжался недолго. Через несколько секунд после взлета самолет потерял устойчивость, накренился и начал снижаться.

Лайнер упал за пределами взлетно-посадочной полосы. При ударе о землю произошло разрушение конструкции и возгорание топлива. Самолет оказался охвачен огнем.

Разбившийся самолёт за 2 месяца до катастрофы. Фото: Wikipedia

Спасти находившихся на борту людей не удалось. Все 155 человек — 148 пассажиров и семь членов экипажа — погибли.

Почему произошла катастрофа

В ходе расследования специалисты рассматривали влияние погодных условий и действия экипажа. Густой туман практически лишал пилотов внешних ориентиров, необходимых для оценки положения самолета после взлета.

Одной из основных версий стала пространственная дезориентация командира воздушного судна. В условиях ограниченной видимости пилот может неверно воспринимать положение самолета, особенно в первые секунды полета, когда требуется быстро оценивать его крен, направление и высоту.

Расследование также привлекло внимание к безопасности взлетов при неблагоприятной погоде и необходимости учитывать ограничения видимости при принятии решений.

Самая смертоносная катастрофа этого типа самолета

Катастрофа Convair 990 на Тенерифе стала одной из самых тяжелых авиационных трагедий начала 1970-х годов. Она унесла жизни всех находившихся на борту и стала крупнейшей авиакатастрофой в истории Испании на тот момент.

Однако спустя несколько лет остров вновь оказался в центре внимания мировой авиации. 27 марта 1977 года в аэропорту Лос-Родеос столкнулись два пассажирских Boeing 747. В результате погибли 583 человека — эта трагедия остается самой смертоносной катастрофой в истории гражданской авиации.

Крушение Convair 990 в 1972 году также вошло в историю как самая смертоносная катастрофа с участием самолета этого типа.