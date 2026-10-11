Пассажирский самолёт врезался в гору при заходе на посадку: погибли 159 человек

Крупная авиационная катастрофа произошла 20 декабря 1995 года в Колумбии. Boeing 757 американской авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Майами в Кали, врезался в гору во время снижения. Из 163 человек, находившихся на борту, выжили только четверо, передает МойГород

Самолёт выполнял регулярный рейс AA965 из Майами, штат Флорида, в город Кали на юго-западе Колумбии. На борту находились 155 пассажиров и восемь членов экипажа. Авиалайнер Boeing 757-223 был выпущен в 1991 году и на момент катастрофы не имел известных технических неисправностей, которые могли бы привести к крушению.

Разбившийся самолёт за два года до катастрофы. Фото: Wikipedia

Вечером самолёт приближался к аэропорту Кали имени Альфонсо Бонильи Арагона. Из-за задержек рейс вылетел из Майами позже запланированного времени. Во время снижения экипаж согласовывал с диспетчерами маршрут захода на посадку, однако последовательность навигационных действий привела к тому, что самолёт отклонился от безопасной траектории.

Самолёт изменил курс и столкнулся с горой

Во время подготовки к посадке пилоты получили разрешение следовать напрямую к навигационному пункту Розо. При вводе данных в бортовую систему управления полётом экипаж выбрал неверный навигационный ориентир. В результате самолёт начал двигаться не по тому маршруту, который требовался для безопасного захода на посадку.

Когда пилоты заметили ошибку, они попытались скорректировать курс. Однако в условиях ограниченного времени и высокой нагрузки экипаж потерял точное представление о местоположении самолёта относительно окружающего горного рельефа.

В ходе манёвров воздушное судно оказалось на опасно малой высоте. Система предупреждения о приближении к земле сработала, когда до столкновения оставалось совсем немного времени. Пилоты попытались набрать высоту, но самолёт не успел преодолеть препятствие.

Boeing 757 врезался в склон горы Эль-Делювио в районе города Буга, примерно в 50 километрах к северо-востоку от Кали. Удар разрушил самолёт, а обломки разбросало по гористой местности.

В катастрофе погибли 159 человек, включая всех восьмерых членов экипажа. Выжили четыре пассажира. Из-за труднодоступного рельефа спасателям было сложно добраться до места происшествия, а поисковые работы продолжались после наступления следующего дня.

Что установило расследование

Расследование проводили авиационные власти Колумбии при участии специалистов Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авиакомпании American Airlines и производителя самолёта Boeing.

По итогам расследования основной причиной катастрофы признали ошибки экипажа при навигации и заходе на посадку. Пилоты неправильно выбрали навигационный ориентир, не смогли своевременно восстановить точное понимание положения самолёта и продолжили снижение в условиях, когда требовалось изменить действия и уйти на безопасную высоту.

Последствия катастрофы. Фото: Wikipedia

Дополнительными факторами стали высокая рабочая нагрузка на экипаж, недостатки взаимодействия между пилотами и особенности работы с бортовой системой управления полётом. При попытке избежать столкновения с горой экипаж не успел выполнить все необходимые действия для набора высоты. В частности, выдвинутые воздушные тормоза не были своевременно убраны, что снизило возможности самолёта при попытке набрать высоту.

Подробности происшествия изложены в официальном отчёте Федерального управления гражданской авиации США.

Катастрофа изменила требования к безопасности полётов

Крушение рейса AA965 стало одной из самых смертоносных авиационных катастроф в истории Колумбии. Оно также привлекло внимание международной авиационной отрасли к рискам столкновения исправного самолёта с землёй при сохранении возможности управления. Такие происшествия называют CFIT: воздушное судно сталкивается с рельефом, хотя его системы могут оставаться работоспособными.

После катастрофы вопросы навигации, взаимодействия экипажа и использования автоматизированных систем управления стали предметом дополнительного внимания авиационных регуляторов. В дальнейшем требования к самолётам усилили, в том числе в части применения усовершенствованных систем предупреждения о приближении к земле и рельефе.

История рейса AA965 показала, что даже исправный авиалайнер может оказаться в смертельно опасной ситуации из-за ошибки при выборе маршрута, высокой нагрузки на пилотов и потери ситуационной осведомлённости во время захода на посадку.