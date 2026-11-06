Почему в Казахстане не возобновляют программу утилизации авто

Почему в Казахстане всё ещё не возобновлена программа утилизации старых автомобилей и с чем связаны задержки, рассказал на брифинге в СЦК представитель АО "Жасыл даму" Дархан Даутов, сообщает Zakon.kz.

Журналистов интересовало не только возобновление программы, но и размер скидочных сертификатов, суммы которых автовладельцам не хватает даже на покупку нового мопеда.

- С начала 2022 года АО "Жасыл даму" было определено оператором РОП. Необходимо отметить, что с 2016 года услуги по организации сбора, транспортировки, переработки и утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств и сельхозтехники осуществлял единственный контрагент в лице ТОО "Recycle Company". Однако в начале 2022 года в отношении отдельных бывших работников товарищества были начаты досудебные расследования, связанные с обоснованностью тарифов на услуги по организации сбора, транспортировки и переработки транспортных средств, - пояснил спикер.

По словам спикера, по результатам судебного разбирательства вынесен обвинительный приговор, который уже вступил в законную силу.

- Хотелось бы отметить, что в рамках уголовных дел имелись факты сдачи одного транспортного средства несколько раз под видом разных транспортных средств с приложением поддельных документов, а также была проблематика перекупщиков, где одно физическое лицо сдало более 1 700 транспортных средств, - заявил Дархан Даутов.

Он подчеркнул, что сейчас ведётся активная работа по созданию новых механизмов, которые позволят полностью исключить посреднические и коррупционные схемы.

- Основной подход предусматривает, чтобы непосредственным выгодополучателем данной программы являлись граждане - физические лица, владельцы транспортных средств, передающие их на утилизацию. На данный момент правила существуют, они есть, но вместе с тем мы хотели бы отметить, что мы над этими правилами работаем, улучшаем, чтобы исключить любую коррупционную составляющую, - резюмировал спикер.

Ранее в Минэкологии сделали заявление о старте программы утилизации авто в Казахстане.