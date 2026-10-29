После поручения Токаева: автомойкам Казахстана запретят использовать питьевую воду

В стране уже усилены требования к экономному расходу водных ресурсов и сокращению потерь.

В Казахстане законодательно ограничат использование питьевой воды из центральных сетей для мытья автомобилей. О подготовке соответствующих поправок на заседании правительства сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Глава ведомства напомнил, что в стране уже усилены требования к экономному расходу водных ресурсов и сокращению потерь.

- В целях дальнейшего совершенствования законодательства подготовлены поправки в Водный кодекс, предусматривающие ограничение использования централизованной питьевой воды для технологических процессов автомоечных станций, - отметил Нуржан Нуржигитов.

Комплексная работа по повышению эффективности водопользования охватит и другие отрасли. В промышленности планируют поэтапно перейти на оборотное и повторное водоснабжение, чтобы к 2030 году довести долю вторичного использования воды до 28%. При этом экономический потенциал в коммунально-бытовом секторе оценивается в 260 миллионов кубометров воды ежегодно.

Напомним, накануне Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана высказался о проблеме нарастающего дефицита водных ресурсов и поручил прекратить расход питьевой воды на автомойках.

