«Поводов для беспокойства нет»: в МЧС Казахстана ответили на слухи про «цифровой апокалипсис» 17 ноября

Глава МЧС Казахстана Мурат Муханов ответил на слухи из соцсетей о "цифровом апокалипсисе" 17 ноября и призывах запасаться продуктами.

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов на брифинге в правительстве прокомментировал вирусные рассылки о якобы готовящемся "цифровом апокалипсисе" 17 ноября и призвал граждан не поддаваться панике.

В социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения с призывами к населению срочно скупить продукты питания и предметы первой необходимости до наступления этой даты. Журналисты поинтересовались у главы МЧС, есть ли реальные основания для опасений у жителей Казахстана.

- Да, я слышал, некоторые страны так говорили. Но на сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что нет никакой необходимости для беспокойства наших граждан. Правительство, в том числе МЧС, никаких подобных сообщений не рассылало, - заверил Мурат Муханов.

Глава ведомства также опроверг информацию о том, что спасатели давали экстренные указания по закупке продовольствия.

- Каждый сам решает у себя. Но мы таких не направляли, - резюмировал министр.

Ранее в МЧС уже комментировали пугающие прогнозы про "цифровой апокалипсис 17 ноября". В ведомстве поясняли, что в Казнете распространяются фейковые предупреждения о якобы масштабной глобальной катастрофе. Авторы рассылок утверждали, якобы правительства стран мира одновременно призвали граждан готовиться к ЧП и срочно формировать запасы еды, воды и медикаментов.

В МЧС Казахстана эти слухи опровергли и объяснили, что никаких экстренных предупреждений не выпускали. Памятка о формировании домашнего запаса на 72 часа носит исключительно профилактический характер на случай природного ЧС - землетрясения или паводка.