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Социум

«Признаём недостатки»: Токаев дал поручения госаппарату

Президент подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов развития остается сфера образования.
Варвара Тыщенко
«Признаём недостатки»: Токаев дал поручения госаппарату
Фото пресс-службы Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественном мероприятии к Дню Республики заявил, что властям нельзя довольствоваться прошлыми достижениями на фоне глобальных вызовов. Глава государства открыто указал на проблемы в работе госорганов и анонсировал скорое выступление с Посланием, передаёт пресс-служба Акорды.

Президент подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов развития остается сфера образования. По его данным, за последние годы в Казахстане открыли 1 483 детских сада и построили 1 342 современные школы, а на высшее образование за семь лет выделили свыше 655 тысяч грантов на 1,5 триллиона тенге.

- Есть такая народная мудрость: "Егемен елдің еңсесі - биік" ("У суверенного государства - высокий дух"). Благодаря Независимости мы добились больших успехов в различных сферах. Поэтому мы обязаны беречь мир в стране и самоотверженно трудиться ради укрепления нашей государственности, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

При этом глава государства призвал чиновников и депутатов критически оценить текущие результаты и сосредоточиться на решении накопившихся проблем.

- Нам предстоит ещё многое сделать. Мы признаём имеющиеся недостатки и упущения. Правительство, депутаты и государственные служащие должны приложить все усилия для их устранения. Подробно приоритетные задачи и планы развития государства я представлю на следующей неделе в Послании народу Казахстана, - заявил президент.

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