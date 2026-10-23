«Признаём недостатки»: Токаев дал поручения госаппарату

Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественном мероприятии к Дню Республики заявил, что властям нельзя довольствоваться прошлыми достижениями на фоне глобальных вызовов. Глава государства открыто указал на проблемы в работе госорганов и анонсировал скорое выступление с Посланием, передаёт пресс-служба Акорды.

Президент подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов развития остается сфера образования. По его данным, за последние годы в Казахстане открыли 1 483 детских сада и построили 1 342 современные школы, а на высшее образование за семь лет выделили свыше 655 тысяч грантов на 1,5 триллиона тенге.

- Есть такая народная мудрость: "Егемен елдің еңсесі - биік" ("У суверенного государства - высокий дух"). Благодаря Независимости мы добились больших успехов в различных сферах. Поэтому мы обязаны беречь мир в стране и самоотверженно трудиться ради укрепления нашей государственности, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

При этом глава государства призвал чиновников и депутатов критически оценить текущие результаты и сосредоточиться на решении накопившихся проблем.