Токаев выступит с Посланием к казахстанцам 28 октября

По словам Президента, в настоящее время он работает над текстом документа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам Президента, в настоящее время он работает над текстом документа.

Напомним, что послание Президент анонсировал перед казахстанцами 11 сентября в ходе церемонии награждения призеров Игр кочевников. Он подчеркнул, что страна находится на этапе масштабных преобразований и полного обновления ключевых институтов власти.