Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Токаев выступит с Посланием к казахстанцам 28 октября

По словам Президента, в настоящее время он работает над текстом документа.
Жулдызхан Хасангалиева
Токаев выступит с Посланием к казахстанцам 28 октября
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам Президента, в настоящее время он работает над текстом документа.

Напомним, что послание Президент анонсировал перед казахстанцами 11 сентября  в ходе церемонии награждения призеров Игр кочевников. Он подчеркнул, что страна находится на этапе масштабных преобразований и полного обновления ключевых институтов власти.

Читайте также

Новости партнёров