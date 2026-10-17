Самолёт рухнул на жилые дома во время грозы: погибли 153 человека

9 июля 1982 года в городе Кеннер, штат Луизиана, США, произошла одна из крупнейших авиационных катастроф в истории страны. Пассажирский Boeing 727 авиакомпании Pan American World Airways рухнул на жилые кварталы почти сразу после вылета из аэропорта Нового Орлеана. Погибли 153 человека, в том числе восемь человек на земле. Причиной трагедии стало опасное погодное явление — микропорыв ветра, последствия которого экипаж не успел преодолеть, передает МойГород

Рейс, который не успел набрать высоту

Самолёт Boeing 727-235 выполнял регулярный рейс Pan Am 759. Он следовал из Майами в Лас-Вегас с промежуточной остановкой в Новом Орлеане. На борту находились 145 человек: 137 пассажиров, семь членов экипажа и один пассажир, занимавший дополнительное место в кабине пилотов.

Разбившийся самолёт за 2 месяца до катастрофы. Фото: Wikipedia

В пятницу, 9 июля, около 16:08 по местному времени лайнер начал взлёт с полосы международного аэропорта Нового Орлеана, расположенного в Кеннере. Погодные условия были сложными: в районе аэропорта и на пути самолёта шли сильные дожди, а ветер был порывистым и менял направление.

После отрыва от взлётной полосы самолёт смог подняться лишь примерно на 30–46 метров. Затем лайнер неожиданно начал терять высоту. Примерно через несколько секунд после взлёта он задел деревья за пределами аэропорта и продолжил движение в сторону жилой застройки.

Самолёт врезался в дома и разрушился. Удар и последовавший пожар привели к масштабным разрушениям в жилом районе Кеннера. По данным расследования, обломки и последствия столкновения затронули несколько кварталов.