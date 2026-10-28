Тайные письма Эйнштейна раскрыли неизвестные подробности его жизни

Польская исследовательница Ева Лабно-Фаленцкая представила книгу с письмами Альберта Эйнштейна и Марии Кюри. В издание вошли 25 писем и одна почтовая открытка, которыми ученые обменивались с 1911 по 1932 год, передает МойГород

Об этом сообщает Science et Vie.

О чем писали друг другу Эйнштейн и Кюри

Переписка, десятилетиями хранившаяся в архивах, раскрывает не только научные интересы двух нобелевских лауреатов, но и подробности их дружбы. Эйнштейн и Кюри обсуждали исследования, личные планы, поездки и события, происходившие в их жизни.

Ученые познакомились в 1911 году на международном физическом конгрессе в Брюсселе. Вскоре между ними завязалось многолетнее общение. Когда французская пресса подвергла Кюри нападкам, Эйнштейн поддержал коллегу и призвал ее не обращать внимания на критиков. Их переписка продолжалась более двух десятилетий.

Как исследовательница нашла письма

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Ева Лабно-Фаленцкая изучала архивные фонды в нескольких странах, в том числе материалы Еврейского университета в Иерусалиме. Там хранится около 85 тысяч документов, связанных с Эйнштейном.

Систематизация сохранившихся писем позволила восстановить отдельные эпизоды общения ученых и подготовить биографическое издание, посвященное их отношениям.

Почему архивные документы оказались радиоактивными

Исследование принесло и неожиданное открытие: некоторые письма и научные записи Марии Кюри сохранили следы радиоактивного загрязнения. Это связано с тем, что ученая на протяжении многих лет работала с радиоактивными веществами, в том числе радием и полонием. Их частицы могли оседать на бумаге и других предметах во время лабораторных исследований.

Перед изучением некоторых документов специалистам необходимо было принять меры предосторожности и удалить радиоактивную пыль. Подобная проблема известна и по другим архивным материалам Кюри: часть ее научных записей требует специальных условий хранения и обращения из-за сохранившихся следов радиоактивных веществ.

Найденная переписка позволяет взглянуть на Эйнштейна и Кюри не только как на выдающихся ученых, но и как на людей, которых связывали взаимное уважение, поддержка и интерес к жизни друг друга.