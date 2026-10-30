Токаев предложил рассмотреть участие России в работе Организации тюркских государств

На 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за расширение внешних связей объединения и заявил о целесообразности взаимодействия с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул необходимость активного развития формата "ОТГ +" для укрепления международных позиций организации и расширения партнерства.

- В целях повышения авторитета нашей Организации было бы правильным и справедливым решением положительно отнестись к намерению России и предложить ей присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя, - предложил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметила тесные исторические и культурные связи между Россией и тюркским сообществом.

- Будучи крупной державой, Россия веками поддерживает тесные связи с тюркским миром. На территории этой страны исторически проживают представители многих тюркских народов. В настоящее время Россия продвигает проект "Алтай - колыбель тюркской цивилизации", который Казахстан поддерживает. Немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение. В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей Организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам, - резюмировал Президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления на саммите Касым-Жомарт Токаев также осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию и призвал к укреплению экономического сотрудничества внутри ОТГ.