Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественном мероприятии к Дню Республики дал оценку историческому вкладу первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Глава государства подчеркнул, что взгляд на историю страны должен опираться на принцип объективности и справедливости, передаёт пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что, объединив усилия, общество строит Справедливый Казахстан и утверждают принцип «Әділет» как высшую духовную ценность.
- Именно с позиции Справедливости нам следует смотреть на исторические процессы и давать им объективную оценку. Поэтому полагаю, что никогда не будет предано забвению имя первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, внесшего огромный вклад в становление Суверенного Казахстана, его развитие в крайне сложных экономических условиях и достижение нашей страной многочисленных исторических успехов. Поскольку такая оценка соответствует требованиям Справедливости, - заявил президент.