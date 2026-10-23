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Социум

Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Казахстана

Президент отметил, что, объединив усилия, общество строит Справедливый Казахстан и утверждают принцип "Әділет" как высшую духовную ценность.
Варвара Тыщенко
Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Казахстана
Фото: nazarbaev.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественном мероприятии к Дню Республики дал оценку историческому вкладу первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Глава государства подчеркнул, что взгляд на историю страны должен опираться на принцип объективности и справедливости, передаёт пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, объединив усилия, общество строит Справедливый Казахстан и утверждают принцип «Әділет» как высшую духовную ценность.

- Именно с позиции Справедливости нам следует смотреть на исторические процессы и давать им объективную оценку. Поэтому полагаю, что никогда не будет предано забвению имя первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, внесшего огромный вклад в становление Суверенного Казахстана, его развитие в крайне сложных экономических условиях и достижение нашей страной многочисленных исторических успехов. Поскольку такая оценка соответствует требованиям Справедливости, - заявил президент.

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