Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Казахстана

Президент отметил, что, объединив усилия, общество строит Справедливый Казахстан и утверждают принцип "Әділет" как высшую духовную ценность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественном мероприятии к Дню Республики дал оценку историческому вкладу первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Глава государства подчеркнул, что взгляд на историю страны должен опираться на принцип объективности и справедливости, передаёт пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, объединив усилия, общество строит Справедливый Казахстан и утверждают принцип «Әділет» как высшую духовную ценность.