Токаев выступит с Посланием к казахстанцам 28 октября: где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 октября 2026 года, Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, о планируемом выступлении Президент сообщил 20 октября.
В мероприятии примут участие депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.
Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях, - говорится в сообщении.