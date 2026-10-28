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Социум

Токаев выступит с Посланием к казахстанцам 28 октября: где смотреть трансляцию

Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00.
Варвара Тыщенко
Токаев выступит с Посланием к казахстанцам 28 октября: где смотреть трансляцию
Фото пресс-службы Акорды

Сегодня, 28 октября 2026 года, Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним, о планируемом выступлении Президент сообщил 20 октября.

В мероприятии примут участие депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях, - говорится в сообщении.

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