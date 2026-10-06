Ученики школы в Уральске сообщили родителям «о мальчике с ножом и верёвкой»

В администрации школы рассказали, что сумку ученика проверили и оружия там не нашли.

Сегодня, 6 октября, обеспокоенные родители собрались у школы №12 в поселке Деркул после сообщений от детей о том, что один из учеников якобы пришёл в школу "с ножом и верёвкой". Как рассказала бабушка одной из учениц 11 класса Салима Сулеменова, её внучка утром написала, что девятиклассник пришёл в школу с этими предметами. По словам родителей, информация об инциденте появилась примерно в 8–9 часов утра. При этом, утверждают они, участковый приехал только ближе к обеду. Родители также возмущены тем, что занятия в школе продолжались.

- До часу держали детей, ещё и занятия проводили. Как они могут учиться в таком напряжении?! Нам сказали, что директор школы занята. Я просто удивляюсь спокойствию школы. Я хочу, чтобы этого мальчика изолировали и убрали из школы, иначе мы детей в школу не пустим, - рассказала Салима Сулеменова.

Кроме того, родители утверждают, что летом мальчик якобы публиковал в социальных сетях видео, на которых жестоко обращался с животными — резал лягушек и собак.

Между тем, директор школы №12 Ляззат Сагынгалиева пояснила, что эти публикации появились летом, когда подросток находился в Подмосковье у отца. По её словам, после того как дети увидели публикации, они испугались и сообщили об этом родителям. Они также обеспокоились ситуацией и предположили, что школьник мог прийти в школу с опасными предметами.

- Мы сейчас разбираемся с публикациями. Мама пришла, ребёнок тоже, мы сидим разговариваем. Хочу сказать родителям, чтобы они не беспокоились. К ситуации подключены соответствующие органы, УВД и городской отдел образования. Будем разбираться, - сообщила директор.

Она также подчеркнула, что оружия у школьника не обнаружили. Его сумку проверили. По словам директора, мальчик с утра находится на занятиях, а уроки проходят в штатном режиме. Ранее жалоб на него в школе не поступало.

Редакция также направила запросы в департамент полиции ЗКО и управление образования. После получения официальных комментариев ответы будут опубликованы.

Напомним, что в 2017 году с учеником школы №12 произошла трагедия. После занятий во время рыбалки один школьник застрелил другого. В результате полученного ранения подросток скончался в Областной клинической больнице.