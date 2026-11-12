Ученые обнаружили ДНК смертельного вируса на страницах средневековых книг

Старинные рукописи могут хранить гораздо больше, чем написанные на их страницах тексты. Международная команда исследователей обнаружила в пергаменте средневековых книг генетические следы вируса оспы овец. Благодаря этой находке учёные смогли восстановить часть истории заболевания, которое на протяжении тысячелетий угрожало животноводству Евразии.

Исследование опубликовано 2 сентября 2026 года в научном журнале Science Advances. Учёные изучили археологические останки животных и исторические документы, изготовленные из их кожи, и получили 21 новый древний геном вируса оспы овец. Самые ранние генетические свидетельства заболевания относятся примерно к 1700 году до нашей эры, а самые поздние образцы — к началу XX века, передает МойГород

Неожиданным источником информации стали средневековые рукописи, созданные в период с VIII по XIV век. Их пергамент оказался своеобразным биологическим архивом, сохранившим следы инфекций, которые поражали животных сотни и даже тысячи лет назад.

Древняя болезнь оставила следы в книгах

Оспа овец — заразное вирусное заболевание, которое поражает домашних овец и может быстро распространяться внутри стада. Инфекция сопровождается повышением температуры, потерей аппетита, выделениями из глаз и характерными поражениями кожи. В тяжёлых случаях животные погибают.

Для древних обществ подобные эпидемии были серьёзной угрозой. Овцы обеспечивали людей мясом, молоком и шерстью, а их шкуры использовались для изготовления одежды, предметов быта и письменных материалов. Потеря значительной части стада могла поставить под угрозу благополучие целого хозяйства.

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Исследователи обнаружили генетические следы вируса в пергаменте, изготовленном из кожи телят, коз и овец. Среди изученных материалов были страницы известных средневековых рукописей, в том числе Йоркских Евангелий и других религиозных текстов.

Особенно важно, что вирусную ДНК удалось обнаружить даже на тех страницах, где не было заметных повреждений или следов кожных поражений. Это означает, что генетический материал патогена мог сохраняться в коже животного и после её обработки для изготовления пергамента.

Как учёные извлекли ДНК из старинных рукописей

Для анализа исследователи использовали необычный и щадящий метод. Поверхность пергамента аккуратно обрабатывали специальной резинкой, которая собирала микроскопические частицы материала. Полученные образцы затем отправляли в лабораторию для выделения ДНК и генетического анализа.

Такой способ позволил получить биологический материал, не вырезая куски из ценных исторических документов. Это особенно важно для старинных книг, которые могут иметь большую культурную и научную ценность.

После сбора частиц специалисты выделяли из них генетический материал, очищали его и проводили секвенирование — определяли последовательность ДНК. Затем полученные фрагменты сравнивали с геномами известных вирусов, чтобы установить, какие именно патогены присутствовали в образцах.

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В результате исследователи смогли обнаружить следы вируса оспы овец в нескольких средневековых рукописях. При этом анализ показал, что часть генетического материала сохранилась не только на пергаменте из овечьей кожи, но и на материалах из кожи других животных. Почему так произошло, пока окончательно не установлено: возможны как заражение других видов, так и загрязнение кожи на одном из этапов изготовления или хранения документа.

Что ДНК рассказала о древней болезни

Фото: Canva

Полученные данные позволили учёным проследить эволюцию вируса оспы овец на протяжении примерно 3 700 лет. Для этого они сопоставили генетические последовательности из средневековых книг с образцами, извлечёнными из археологических останков животных, а также с современными вариантами вируса.

Исследование показало, что заболевание существовало уже в эпоху бронзы. Самые ранние генетические свидетельства обнаружили в зубах овец, найденных на археологических памятниках Евразийской степи.

Один из таких образцов происходит из поселения Мыржик в Центральном Казахстане. Зуб овцы датируется периодом примерно 1875–1645 годов до нашей эры. Второй образец нашли на территории поселения Рублёво-VI в Алтайском крае России. Он относится примерно к 1336–1130 годам до нашей эры.

Таким образом, исследование подтвердило, что вирус оспы овец поражал стада на территории современной Центральной Азии уже более 3 700 лет назад. Это особенно интересно с точки зрения истории древних скотоводческих обществ, для которых овцеводство было важной частью хозяйства.

Почему вирус появился ещё в бронзовом веке

Учёные предполагают, что распространению оспы овец способствовало развитие скотоводства. По мере того как люди переходили к более организованному разведению животных, размеры стад увеличивались. Овцы чаще контактировали друг с другом, а значит, у инфекций появлялось больше возможностей для передачи.

Фото: Canva

Генетический анализ также позволил оценить время разделения основных эволюционных линий каприпоксвирусов — семейства, к которому относится возбудитель оспы овец. По расчётам исследователей, этот процесс происходил в широком временном диапазоне — примерно от 11 500 до 3 700 лет назад. Эти оценки сопоставили с историей одомашнивания и перемещения домашних животных.

При этом авторы исследования подчёркивают: обнаруженные геномы не означают, что вирус возник именно в бронзовом веке. Они показывают, что заболевание уже существовало в тот период и поражало стада в разных частях Евразии.

Почему открытие важно для современной науки

Исследование показало, что древние рукописи могут служить источниками информации не только о языке, культуре и истории, но и о распространении инфекционных заболеваний. Пергамент, который веками хранился в библиотеках и архивах, способен сохранять генетические следы животных и патогенов.

По мнению авторов работы, аналогичные исследования можно проводить и с другими историческими документами. Возможно, в коллекциях библиотек и архивов разных стран находятся рукописи, которые помогут обнаружить следы других древних инфекций.

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При этом важно уточнить: речь идёт именно об оспе овец, а не о натуральной оспе, которой болели люди. Это разные заболевания, хотя их возбудители относятся к одному семейству вирусов.

Таким образом, старые книги неожиданно стали источником сведений о многотысячелетней истории животноводства и инфекций. То, что раньше считалось исключительно письменным наследием, теперь помогает учёным восстанавливать эволюцию вирусов и понимать, с какими угрозами сталкивались древние скотоводы.