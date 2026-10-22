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Учёные воссоздали внешность человека, жившего 315 тысяч лет назад

История находки началась в начале 1960-х годов. Тогда рабочий, добывавший полезные ископаемые в районе Джебель-Ирхуд, обнаружил череп. Изначально исследователи предполагали, что он принадлежал африканскому неандертальцу, жившему около 40 тысяч лет назад.
Әсемай Талғатқызы
Учёные воссоздали внешность человека, жившего 315 тысяч лет назад
Художественное изображение приблизительной модели лица из Джебель-Ирхуда. Источник: Heritage

Учёные с помощью 3D-моделирования воссоздали внешность одного из ранних представителей Homo sapiens, останки которого обнаружили в Марокко. Цифровую реконструкцию создали на основе окаменелостей из археологического комплекса Джебель-Ирхуд, передает МойГород со ссылкой на материал Наука Mail.

Однако дальнейшие раскопки принесли новые человеческие останки и каменные орудия, а представления учёных о возрасте и принадлежности находок постепенно менялись. В 2017 году два исследования показали, что останки принадлежат ранним представителям Homo sapiens. Возраст слоя, в котором их обнаружили, оценили примерно в 315 тысяч лет с погрешностью около 34 тысяч лет. Это открытие отодвинуло известную историю нашего вида примерно на 100 тысяч лет назад.

Различные варианты изображения лица, созданного по образцу окаменелостей из Джебель-Ирхуда возрастом приблизительно 315 000 лет. Источник: Heritage

Для создания цифровой модели исследователи объединили фрагменты нескольких останков из Джебель-Ирхуд. Основой послужил череп Ирхуд 1, а недостающие элементы, в том числе нижнюю челюсть и зубы, восстановили по другим находкам из того же археологического слоя. Поскольку полный череп одного человека не сохранился, получившееся изображение представляет собой научную реконструкцию, а не точный портрет конкретного древнего человека.

Объём черепной полости цифровой модели составил 1364 миллилитра. Этот показатель близок к ранее рассчитанному значению в 1375 миллилитров, что помогло подтвердить правильность пропорций реконструкции.

Над проектом работал 3D-дизайнер Сисеро Мораес вместе с командой. Специалисты использовали фотографии и видеозаписи составного черепа, а для восстановления мягких тканей лица обратились к данным компьютерной томографии современного человека. Форму донорского черепа адаптировали к древней модели, после чего уточнили очертания лица с учётом измерений толщины тканей у живых людей.

Исследователи представили два варианта реконструкции. На чёрно-белом изображении человек показан без волос, чтобы внимание было сосредоточено на строении лица. Цветная версия с кожей, волосами и растительностью представляет собой более художественную интерпретацию внешности.

По словам Мораеса, у реконструированного человека выразительные черты лица и выступающая челюсть. При этом его внешность, считает специалист, не казалась бы совершенно чуждой современному человеку.

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