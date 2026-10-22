Учёные воссоздали внешность человека, жившего 315 тысяч лет назад

История находки началась в начале 1960-х годов. Тогда рабочий, добывавший полезные ископаемые в районе Джебель-Ирхуд, обнаружил череп. Изначально исследователи предполагали, что он принадлежал африканскому неандертальцу, жившему около 40 тысяч лет назад.

Учёные с помощью 3D-моделирования воссоздали внешность одного из ранних представителей Homo sapiens, останки которого обнаружили в Марокко. Цифровую реконструкцию создали на основе окаменелостей из археологического комплекса Джебель-Ирхуд, передает МойГород со ссылкой на материал Наука Mail.

Однако дальнейшие раскопки принесли новые человеческие останки и каменные орудия, а представления учёных о возрасте и принадлежности находок постепенно менялись. В 2017 году два исследования показали, что останки принадлежат ранним представителям Homo sapiens. Возраст слоя, в котором их обнаружили, оценили примерно в 315 тысяч лет с погрешностью около 34 тысяч лет. Это открытие отодвинуло известную историю нашего вида примерно на 100 тысяч лет назад.

Различные варианты изображения лица, созданного по образцу окаменелостей из Джебель-Ирхуда возрастом приблизительно 315 000 лет. Источник: Heritage

Для создания цифровой модели исследователи объединили фрагменты нескольких останков из Джебель-Ирхуд. Основой послужил череп Ирхуд 1, а недостающие элементы, в том числе нижнюю челюсть и зубы, восстановили по другим находкам из того же археологического слоя. Поскольку полный череп одного человека не сохранился, получившееся изображение представляет собой научную реконструкцию, а не точный портрет конкретного древнего человека.

Объём черепной полости цифровой модели составил 1364 миллилитра. Этот показатель близок к ранее рассчитанному значению в 1375 миллилитров, что помогло подтвердить правильность пропорций реконструкции.

Над проектом работал 3D-дизайнер Сисеро Мораес вместе с командой. Специалисты использовали фотографии и видеозаписи составного черепа, а для восстановления мягких тканей лица обратились к данным компьютерной томографии современного человека. Форму донорского черепа адаптировали к древней модели, после чего уточнили очертания лица с учётом измерений толщины тканей у живых людей.

Исследователи представили два варианта реконструкции. На чёрно-белом изображении человек показан без волос, чтобы внимание было сосредоточено на строении лица. Цветная версия с кожей, волосами и растительностью представляет собой более художественную интерпретацию внешности.

По словам Мораеса, у реконструированного человека выразительные черты лица и выступающая челюсть. При этом его внешность, считает специалист, не казалась бы совершенно чуждой современному человеку.