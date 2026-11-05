Ущерб на 4,5 млрд тенге: из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в афере с медоборудованием

Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий. По информации Генеральной прокуратуры РК, фигуранта доставили на родину сотрудники надзорного ведомства и КНБ при содействии дипломатов.
Афера всплыла во время проверки государственных закупок для больниц.
- В ходе расследования установлено, что подозреваемый с целью получения преимуществ в тендерах по закупу медоборудования государственными медицинскими учреждениями, организовал незаконную схему получения статуса отечественного товаропроизводителя для медицинской техники путем представления в уполномоченные государственные органы недостоверных сведений о ее производстве в Казахстане, без организации фактического производства, - заявили в надзорном органе.
В реальности технику собирали из импортных комплектующих, но продавали государственным клиникам под видом продукции местного производства. В результате государство понесло ущерб более чем на 4,5 млрд тенге.
После раскрытия схемы подозреваемый сбежал из страны и был объявлен в международный розыск. В марте этого года его отследили и задержали в Грузии, а затем удовлетворили запрос казахстанской стороны на выдачу.
Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе.
- За совершение инкриминируемых ему деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, - уточнили в ведомстве.