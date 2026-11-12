В Казахстане усилят надзор за расходом питьевой воды на автомойках после требования Токаева

В стране уже действует правило, согласно которому юридические лица, задействующие питьевую воду для технических нужд, обязаны внедрять системы оборотного водоснабжения.

О предстоящих мерах по ужесточению контроля за водопользованием в сфере автосервиса сообщил на брифинге в СЦК вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Жандос Салимов.

По его словам, в стране уже действует правило, согласно которому юридические лица, задействующие питьевую воду для технических нужд, обязаны внедрять системы оборотного водоснабжения. Чтобы эти требования не оставались лишь на бумаге, законодательную базу планируют пересмотреть.

- Далее будет проводиться работа по дополнительному внесению изменений в законодательные акты, чтобы ужесточить контроль за такими компаниями и усилить их ответственность, - заявил Жандос Салимов.

Кроме того, ведомство сейчас проводит инвентаризацию: специалисты собирают и актуализируют данные обо всех действующих автомойках республики, чтобы расширить практику повторного использования воды.

Ранее, в своём послании народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял острый вопрос дефицита водных ресурсов в республике и поручил прекратить практику использования питьевой воды на автомойках.